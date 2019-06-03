В Екатеринбурге за угоны будут судить экс-сыщика, его тестя и шурина

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-03T14:18:05+03:00

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В Екатеринбурге перед судом предстанут трое местных жителей, среди которых бывший сотрудник уголовного розыска.

По версии следствия, один из подельников купил так называемый код-граббер - прибор для перехвата радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными сигнализациями. После этого мужчина подбил на угоны своего сына и зятя, который работал оперуполномоченным ОУР УМВД по Екатеринбургу.

- Схема хищения всегда использовалась одна и та же: в вечернее либо ночное время обвиняемые приезжали к месту совершения преступления, выбирали автомобиль, отключали сигнализацию и дистанционно запускали двигатель. После чего один из троих садился в машину и перегонял ее в арендованный гараж, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В общей сложности семейное трио похитило четыре автомобиля среднего класса на общую сумму более 3,2 миллиона рублей.

При попытке угона пятого авто отец и сын были задержаны. Позже поймали и полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU