Виновна: в Екатеринбурге вынесен приговор активистке, защищающей сквер возле Драмтеатра
В Екатеринбурге завершился судебный процесс по делу активистки Анны Балтиной, выступающей за сохранение сквера возле Театра драмы.
Основательницу группы «Парки и скверы» признали виновной в организации несогласованного мероприятия. По версии обвинения, девушка активно призывала горожан к участию в митинге, который запомнился в том числе и различными правонарушениями.
- «Парки и скверы» - это группа, которая защищает зеленые пространства Екатеринбурга. Эти ценности могут разделять совершенно разные люди. Это мы и наблюдали в сквере с 13 по 17 число. К правонарушениям группа «Парки и скверы» не призывала, - сказала в своем последнем слове Анна.
Суд назначил девушке штраф в сумме 20 тысяч рублей. Активистка намерена обжаловать вердикт.
Напомним, протестные акции на Октябрьской площади разворачивались неделю, начиная с 13 мая. Недовольство горожан вызвал установленный в сквере накануне ночью забор, огораживающий стройплощадку храма.
Сотрудники правопорядка задержали около 100 человек - большинство по статье «мелкое хулиганство». В сквере дежурили бойцы ОМОН, Росгвардия и полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU