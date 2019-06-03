2019-06-03T13:08:24+03:00
Общество

Виновна: в Екатеринбурге вынесен приговор активистке, защищающей сквер возле Драмтеатра

Анна Балтину признали организатором несогласованного мероприятия
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Екатеринбурге завершился судебный процесс по делу активистки Анны Балтиной, выступающей за сохранение сквера возле Театра драмы.

Основательницу группы «Парки и скверы» признали виновной в организации несогласованного мероприятия. По версии обвинения, девушка активно призывала горожан к участию в митинге, который запомнился в том числе и различными правонарушениями.

- «Парки и скверы» - это группа, которая защищает зеленые пространства Екатеринбурга. Эти ценности могут разделять совершенно разные люди. Это мы и наблюдали в сквере с 13 по 17 число. К правонарушениям группа «Парки и скверы» не призывала, - сказала в своем последнем слове Анна.

Суд назначил девушке штраф в сумме 20 тысяч рублей. Активистка намерена обжаловать вердикт.

Напомним, протестные акции на Октябрьской площади разворачивались неделю, начиная с 13 мая. Недовольство горожан вызвал установленный в сквере накануне ночью забор, огораживающий стройплощадку храма.

Сотрудники правопорядка задержали около 100 человек - большинство по статье «мелкое хулиганство». В сквере дежурили бойцы ОМОН, Росгвардия и полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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