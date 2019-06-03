2019-06-03T12:35:28+03:00
Общество

На Урале за три дня поймали 316 злостных нарушителей ПДД

Из них 114 человек сели за пьяными за руль
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели в регионе сплошные проверки транспорта. За пятницу, субботу и воскресенье автоинспекторы выявили 316 злостных нарушителей ПДД.

Из них 114 случаев пришлось на водителей, севших за руль пьяными, 31 человек отказался от прохождения медосвидетельствование, 20 ранее были лишены прав, а еще 100 и вовсе никогда не получали водительское удостоверение.

Нарушителям грозят штрафы в размере 30 тысяч рублей, лишение прав и административные аресты. Пойманные за повторную пьяную езду попадают уже под уголовную ответственность.

- Несколько водителей были задержаны по сообщениям, поступившим от граждан, которые предотвратили последствия нетрезвого вождения, сообщив в полицию местонахождение автомобиля, которым управляет нетрезвый водитель, - рассказали в УГИБДД Свердловской области. - Призываем граждан к совместной работе по недопущению к участию в дорожном движении водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Сообщить об этом можно по телефону дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (343) 269-77-00.

За минувшие выходные на Среднем Урале зарегистрировано два серьезных ДТП, совершенных пьяными водителями. На трассе «Богданович-Сухой Лог» три человека погибли и еще два получили травмы, а в Артемовском районе пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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