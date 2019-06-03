На Урале за три дня поймали 316 злостных нарушителей ПДД
В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели в регионе сплошные проверки транспорта. За пятницу, субботу и воскресенье автоинспекторы выявили 316 злостных нарушителей ПДД.
Из них 114 случаев пришлось на водителей, севших за руль пьяными, 31 человек отказался от прохождения медосвидетельствование, 20 ранее были лишены прав, а еще 100 и вовсе никогда не получали водительское удостоверение.
Нарушителям грозят штрафы в размере 30 тысяч рублей, лишение прав и административные аресты. Пойманные за повторную пьяную езду попадают уже под уголовную ответственность.
- Несколько водителей были задержаны по сообщениям, поступившим от граждан, которые предотвратили последствия нетрезвого вождения, сообщив в полицию местонахождение автомобиля, которым управляет нетрезвый водитель, - рассказали в УГИБДД Свердловской области. - Призываем граждан к совместной работе по недопущению к участию в дорожном движении водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Сообщить об этом можно по телефону дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (343) 269-77-00.
За минувшие выходные на Среднем Урале зарегистрировано два серьезных ДТП, совершенных пьяными водителями. На трассе «Богданович-Сухой Лог» три человека погибли и еще два получили травмы, а в Артемовском районе пострадали четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU