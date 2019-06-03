2019-06-03T11:07:21+03:00
Недвижимость

Свердловские энергетики взыскали с должников 55 миллионов рублей

Это 17 тысяч выигранных судов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Активизировать подачу судебных исков энергетиков вынуждают сами клиентыАктивизировать подачу судебных исков энергетиков вынуждают сами клиентыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские энергетики с начала этого года засудили 17 тысяч своих потребителей-должников. Выигранные дела позволили ресурсникам взыскать не заплаченные за тепло, горячую воду и свет 55,7 миллиона рублей. Из них 37 миллионов были списаны с банковских карт должников.

На рассмотрении в судах находятся еще 16 тысяч производств. Активизировать подачу судебных исков энергетиков вынуждают сами клиенты. На сегодня долг за блага цивилизации превысил 1,1 миллиарда рублей, что на 173 миллиона больше, чем в в прошлом году.

- Для работы с должниками у нас применяется достаточно широкий набор инструментов. Это смс-напоминания, уведомления, обзвоны и ограничения ресурсов, - комментирует руководитель управления по сбору денежных средств Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Людмила Алексеева. - Если должник не реагирует, то начинается претензионно-исковая работа. Мы призываем наших клиентов не копить долги, чтобы не получить смс от банка с неприятным «сюрпризом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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