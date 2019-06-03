В Ревде суд заставил местную жительницу развестись с мигрантом-гастарбайтером
В Ревде суд расторг брак, заключенный между местной жительницей и гастарбайтером из Таджикистана. Их семейный союз признали фиктивным, оформленным ради получения разрешения на временное проживание в России.
- В ходе надзорных мероприятий установлено, что гражданин Республики Таджикистан заключил фиктивный брак с гражданкой Российской Федерации без намерения создания с ней семьи. Целью брака являлось облегчение прохождения процедур, связанных с осуществлением миграционного контроля, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
С момента заключения брака пара жила отдельно, детей не имела и совместного хозяйства не вела. По словам женщины, после выхода из ЗАГСа они с мужем даже больше не разговаривали.
Прокуратура обратилась в суд с иском об аннулировании брака. Служители Фемиды требование удовлетворили.
ИСТОЧНИК KP.RU