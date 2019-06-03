2019-06-03T09:43:24+03:00
Общество

В Ревде суд заставил местную жительницу развестись с мигрантом-гастарбайтером

Их брак признали фиктивным
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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После выхода из ЗАГСа супруги даже больше не разговаривалиПосле выхода из ЗАГСа супруги даже больше не разговаривалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде суд расторг брак, заключенный между местной жительницей и гастарбайтером из Таджикистана. Их семейный союз признали фиктивным, оформленным ради получения разрешения на временное проживание в России.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что гражданин Республики Таджикистан заключил фиктивный брак с гражданкой Российской Федерации без намерения создания с ней семьи. Целью брака являлось облегчение прохождения процедур, связанных с осуществлением миграционного контроля, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С момента заключения брака пара жила отдельно, детей не имела и совместного хозяйства не вела. По словам женщины, после выхода из ЗАГСа они с мужем даже больше не разговаривали.

Прокуратура обратилась в суд с иском об аннулировании брака. Служители Фемиды требование удовлетворили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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