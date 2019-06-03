Музей истории Екатеринбурга победил в международном конкурсе с проектом о репрессиях

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-03T09:04:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве завершился ежегодный международный фестиваль "Интермузей". Конкурс является главным музейным событием года и не имеет аналогов в мире. Мероприятие объединяет более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых в этом году и Музей истории Екатеринбурга.

Фото: Сергей Каменский

Уральцы удостоились на конкурсе приза за лучший проект, направленный на социальное взаимодействие. Победу принес проект "Один человек - это уже много": репрессии в Свердловской области 1930-г годов в частных воспоминаниях репрессированных и их семей".

Фото: Сергей Каменский

- Этот проект - не столько про прошлое, сколько про нас сегодня и завтра. Про прошлое, которое не прошло. Про веру, что мы можем и должны что-то изменить в нашей стране. Спасибо всей команде проекта. Спасибо всем семьям, кто рассказал нам свои истории, волонтёрам, которым было важно поддержать проект, - сказал директор музея Сергей Каменский.

В награду участники проекта получат грант в 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU