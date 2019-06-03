2019-06-03T08:35:26+03:00
Общество

Хорошего - помаленьку: на Урал после жары возвращаются похолодание и дожди

В некоторых районах области столбики термометров опустятся до 0 градусов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В отдельных районах области пройдут грозыВ отдельных районах области пройдут грозыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловчанам опять впору доставать зонты, непромокаемую обувь и куртки. По календарю наконец-то наступило долгожданное лето, но жара простоит недолго. На смену ей опять вернутся прохлада, тучи и дожди.

В понедельник, 3 июня, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +21, +26 градусов, ночью будет +8, +13. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

Во вторник, 4 июня, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Днем температура воздуха составит +15, +20 градусов, на севере региона до +10. Ночью будет от +5 до +13. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду.

В среду, 5 июня, сохранится переменная облачность и умеренные дожди. Днем будет +12, +17 градусов, ночью +3, +8, в отдельных районах 0. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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