Тушили 30 пожарных: в магазине Екатеринбурга горел продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-03T07:32:29+03:00

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В Екатеринбурге минувшей ночью произошел крупный пожар в продуктовом магазине на улице Красных Командиров. Точнее, судя по рассказам очевидцев, возгорание началось на улице и уже оттуда огонь постепенно добрался до здания.

Несмотря на то, что торговая точка расположена на 1-ом жилого дома, а пламя достигало высоты третьего этажа, эвакуация людей не потребовалась. Сотрудники магазина также не пострадали, они успели выйти на улицу до приезда пожарных.

- На площади 40 квадратных метров повреждены внутренняя отделка мясного цеха, оконная рама и фасад магазина, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении были задействованы 8 единиц техники, 31 человек личного состава.

Горит склад продуктового магазина на Красных Командиров.Видео: "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU