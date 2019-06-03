В Екатеринбурге ищут водителя BMW, скрывшегося после наезда на ребенка
В Екатеринбурге автоинспекторы разыскивает виновника аварии, случившейся на улице Академическая. Водитель за рулем черного BMW во дворе дома сбил 13-летнего подростка.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
- При выезде с дворовой территории дома № 9, он допустил наезд на несовершеннолетнего, который двигался на электрическом самокате марки "Xyra S2" по тротуару, со стороны улицы Мира в сторону Комсомольской. После чего водитель скрылся с места происшествия, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате происшествия родители школьника отвезли сына в травмпункт больницы № 7, где медики диагностировали у него сотрясение мозга, ушиб, ссадины правого локтевого и правого коленного суставов.
ГИБДД Екатеринбурга просит очевидцев аварии позвонить по телефону: «02», 8-912-281-58-47, 8-912-263-30-03. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU