В Екатеринбурге ищут водителя BMW, скрывшегося после наезда на ребенка

СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-03T07:11:55+03:00

Мальчик попал под колеса автомобиля, когда катался на самокате

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В Екатеринбурге автоинспекторы разыскивает виновника аварии, случившейся на улице Академическая. Водитель за рулем черного BMW во дворе дома сбил 13-летнего подростка.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- При выезде с дворовой территории дома № 9, он допустил наезд на несовершеннолетнего, который двигался на электрическом самокате марки "Xyra S2" по тротуару, со стороны улицы Мира в сторону Комсомольской. После чего водитель скрылся с места происшествия, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В результате происшествия родители школьника отвезли сына в травмпункт больницы № 7, где медики диагностировали у него сотрясение мозга, ушиб, ссадины правого локтевого и правого коленного суставов.

ГИБДД Екатеринбурга просит очевидцев аварии позвонить по телефону: «02», 8-912-281-58-47, 8-912-263-30-03. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU