Губернатор Свердловской области взял под контроль расследование причин пожара в Богдановиче, который унес жизни четырех детей

СЕГОДНЯ 18:30 2019-06-02T18:30:50+03:00

Пожар произошел днем, когда родителей не было дома Фото: скриншот видео

Также при пожаре скончался 80-летний пенсионер, который пытался эвакуироваться, но задохнулся

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решился проконтролировать ход расследования обстоятельств трагедии, которая произошла 2 июня в уральском городе Богданович. В девятиэтажном доме загорелась квартира, в которой родители оставили четырех малышей со старшей дочкой, а сами уехали с другим ребенком на соревнования.

Пожар произошел на кухне, по предварительной версии, девочка решила приготовить еду, но что-то пошло не так. В результате, четверо детей погибли, девочка осталась жива. Из-за дыма, который поднялся от возгорания, этажом выше погиб 80-летний мужчина, его жену госпитализировали - оба отравились продуктами горения. Пожарные эвакуировали жильцов и потушили пожар за 30 минут. Теперь за дело взялись следователи.

- Глава региона также дал поручение оказать медицинскую помощь ребенку, пострадавшему при пожаре, а также другую необходимую помощь семье, - рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким трагически погибших детей. Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает точные причины смерти детей и возникновения возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU