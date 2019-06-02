Спасти нельзя снести: жители Сортировки пытаются предотвратить снос башни на Червонной

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-02T16:34:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге, пожалуй, уже традицией стало что-то сносить и что-то спасать. На этот раз уральцы встали на защиту водонапорной башни, которая стоит во дворах на Червонной, 19. Постройку уже начали сносить, убрав верхнюю часть, но, как говорит активист Ильдар Хабибуллин, власти с жителями Железнодорожного района не посоветовались - просто признали башню бесхозной и проектов её реконструкции не рассматривают.

- Большую часть жизни я прожил в Железнодорожном районе и на Сортировке, - делится Ильдар. - Узнал о планах очередного сноса - на этот раз водонапорной башни. Информацию о диалоге по решению этой проблемы я не видел.

Чтобы привлечь внимание к сносу башни, вместе с уральскими артистами Ильдар организовал концерт, который пройдет вечером воскресенья в 19:00. А также ему удалось найти подрядчика и пообщаться с ним - договорились даже приостановить снос до среды.

- Подрядчик готов пойти на заключение допсоглашения по контракту, - рассказывает об итогах встречи Ильдар. - Как в плане отсрочки выполнения работ по договору, так и по сокращению объема работ. Все теперь зависит только от Администрации Железнодорожного района. Если Администрация все-таки пойдет навстречу, можно организовать полноценное обследование и тогда уже по его результатам, после общественного диалога, решать, что делать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU