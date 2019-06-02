Ехали на красный: в Екатеринбурге иномарка столкнулась с машиной ДПС

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-02T12:51:59+03:00

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Ранним утром в Екатеринбурге произошла авария, в которой пострадали сразу пятеро человек, отделавшись различными травмами. В 4:43 на перекрестке у дома 62а на Онуфриева двадцатилетний водитель иномарки Honda Fit с челябинскими номерами выехал на красный сигнал светофора, в то время как сотрудники ГИБДД ехали в машине Lada Granta на зеленый свет, оттого и произошло столкновение. Так сообщает Валерий Горелых, руководитель пресс-службы свердловского главка.

- В результате столкновения пострадали два сотрудника ДПС и три человека из Honda, - уточняет полковник Валерий Горелых. - Все участники ДТП госпитализированы с различными травмами. Инспекторы ГИБДД находились в форменном обмундировании и ехали по маршруту патрулирования.

По итогам разбирательства сотрудники ГИБДД примут обоснованное процессуальное решение.Как уверяют очевидцы, проезжавшие мимо, гаишнику зажало ноги, поэтому его увезли в больницу с переломом.

ИСТОЧНИК KP.RU