На тренировку бойца Ивана Штыркова в Екатеринбурге пришли 150 человек
«Уральский Халк» Иван Штырков провел открытую тренировку в «Зеленой Роще». Кроме него, из Академии единоборств РМК присутствовал тренер Мирхаким Сабуров, который занимается с детьми и профессиональными боксерами.
Участники встречи бегали и разминались Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК
– На встречу пришли 150 человек – дети и взрослые. Они все участвовали в разминке и пробежке вокруг футбольного поля. Однако потом малышей забрал Сабуров, – рассказали в пресс-службе Академии единоборств. – После этого оставшиеся молодые люди сорок минут занимались разбором ударных комбинаций и смотрели базовые элементы из арсенала профессионалов.
Также на встрече присутствовал тренер Мирхаким Сабуров Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК
Тренировка кончилась общефизическими упражнениями.
– Было много молодежи, поэтому я усложнил тренировку. Было приятно видеть столько людей, небезразличных к спорту и ко мне лично. И приятно смотреть на подрастающее поколение, тянущееся к здоровому образу жизни, — заключил Иван Штырков.
ИСТОЧНИК KP.RU