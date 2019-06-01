На тренировку бойца Ивана Штыркова в Екатеринбурге пришли 150 человек

СЕГОДНЯ 21:15 2019-06-01T21:15:44+03:00

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«Уральский Халк» Иван Штырков провел открытую тренировку в «Зеленой Роще». Кроме него, из Академии единоборств РМК присутствовал тренер Мирхаким Сабуров, который занимается с детьми и профессиональными боксерами.

Участники встречи бегали и разминались Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

– На встречу пришли 150 человек – дети и взрослые. Они все участвовали в разминке и пробежке вокруг футбольного поля. Однако потом малышей забрал Сабуров, – рассказали в пресс-службе Академии единоборств. – После этого оставшиеся молодые люди сорок минут занимались разбором ударных комбинаций и смотрели базовые элементы из арсенала профессионалов.

Также на встрече присутствовал тренер Мирхаким Сабуров Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Тренировка кончилась общефизическими упражнениями.

– Было много молодежи, поэтому я усложнил тренировку. Было приятно видеть столько людей, небезразличных к спорту и ко мне лично. И приятно смотреть на подрастающее поколение, тянущееся к здоровому образу жизни, — заключил Иван Штырков.

ИСТОЧНИК KP.RU