Проекты «Старого Нового Рока» и Ural Music Night получили президентские гранты

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-01T16:05:38+03:00

Тем не менее проектам потребуется софинансирование Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Фонд Президентских грантов подвел итоги первого конкурса в 2019 году. Среди победителей проекты «Старый Новый Рок. На волне» - фестиваль, который проводят летом на берегу Белоярского водохранилища в Екатеринбурге, и Ural Music Support, созданный для поддержки молодых музыкальных коллективов. Они получат гранты в размере 9,9 и 2,9 миллионов рублей соответственно.

– Для полной реализации проектов потребуется софинансирование. Это еще 4,3 и 4,7 миллионов рублей, – указано на сайте фонда.

Кроме того, победителями стали еще 41 проект из Свердловской области. 4,9 миллиона рублей дадут на развитие Интеллектуальной платформы Уральской индустриальной биеннале современного искусства. 1,8 миллиона рублей создатели проекта будут искать на стороне.

Также победили проекты, направленные на правовую помощь – среди них программы для заключенных «Услышать друг друга», «Общественный контроль за обеспечением прав следственно арестованных с ВИЧ» и «Правовая помощь без формальностей», для семей – «Каждый малыш имеет право родиться и жить в семье!» и «Школа крепкой семьи», для детей - лагерь «EasyChemCamp», «Книжный полоз» и «#БАЖОВДЕТЯМ».

Все в конкурсе участвовали 1644 организации из 84 регионов. Между победителями распределили 3,3 миллиарда рублей. При этом доля победителей из регионов составляет 87%.

ИСТОЧНИК KP.RU