Роспотребнадзор провел контрольную закупку в автосалонах и нашел кучу нарушений в Свердловской области

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-01T15:00:39+03:00

Так сотрудники ведомства обнаружили, что в договорах менялась фиксированная ставка по кредиту, а продавцы могут притворяться представителями банков

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Управление Роспотребнадзора в Свердловской области обнаружило, что несколько автосалонов совершают грубые нарушения при заключении сделок купли-продажи. Чтобы их выявить, сотрудники ведомства провели контрольную закупку, право на которое ему дали в 2019 году.

– К нам поступали жалобы на недобросовестные салоны Екатеринбурга. Речь шла об завышении стоимости во время покупки, хотя ее обговаривали заранее, а также о предоставлении недостоверных сведений о комплектации, – рассказали в управлении. – Также на преддоговорной стадии продавцы говорили о ставке от 5,9% годовых, а во время заключения она вырастала – до 20-22%.

Также в это время с потребителем заключались договоры на оплату консультационных и иных услуг, связанных с кредитованием. Покупатели должны были выложить лишние 100 тысяч рублей. При этом интересы банков представляли сотрудники автосалона.

– Мы провели закупку. Она длилась 8 часов. За это время покупателю выдали памятку с ложной информацией, кредитная ставка выросла с 4,5% до 16,7%, а также позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил о перечислении средств. – добавили в Роспотребнадзоре. – ПТС и СНИЛС нам вернули только после того, как покупатель заявил о вызове полиции. По этой схеме работали несколько автосалонов с множеством юрлиц.

ИСТОЧНИК KP.RU