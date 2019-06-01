«Короче, психанул»: бизнесмен из Екатеринбурга устал терпеть бездействие мэрии и сам вывез свалку из центра города

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-01T12:51:22+03:00

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Бизнесмен из Екатеринбурга Сергей Новгородов вывез из Исторического сквера пеноблоки, оставшиеся от летнего кафе, которое снесли более 5 лет назад. Перед этим предприниматель несколько дней ругался с администрацией города, которая, по его словам, отказывалась убирать мусор.

– Блоки никак не мешали, дорогу не закрывали и лежали на отшибе, но со стороны выглядели очень странно в этом месте, превращая его в склад стройматериалов, – написал он в Facebook. – Задумался, что вот все воюют за сквер, в котором я вообще никогда не гуляю, а то место, где постоянно бываю, меня не устраивает. И принял волевое решение.

Дальше Новгородов рассказывает, что заведующий сектором зеленого хозяйства Комитета по благоустройству мэрии Виталий Коновалов отказался давать машины и рабочих для уборки сквера. Также он обращался к председателю комитета Татьяне Благодатковой.

– Эти блоки поставили под кафе? А кто им выдал разрешение? Чернышева Елена (председатель комитета по товарному рынку)? Вот и идите к ней или квартальному, – приводит слова Благодатковой бизнесмен.

Квартального Новгородов не нашел на рабочем месте, и решил самостоятельно вывезти мусор из центра города.

– Короче, я психанул! Заказал Камаз, грузчиков и вывез блоки. Потратил на это три часа, – заключил он.

В пресс-службе администрации города пояснили, что не могут оперативно дать объяснения из-за того, что сегодня выходной, и обещали прокомментировать ситуацию позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU