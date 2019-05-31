2019-05-31T16:39:50+03:00
Недвижимость

Ученые дали добро на строительство «золотого» автовокзала в Екатеринбурге

Объектов культурного наследия на этой территории нет
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Изначально проект вокзала выглядел так. Фото: проектная документация 2016 годаИзначально проект вокзала выглядел так. Фото: проектная документация 2016 года
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Ученые признали участок, на месте которого планируется построить «золотой» автовокзал в Екатеринбурге, приходным для хозяйственного освоения. В заключении написано, что объекты культурного наследия на этом месте не обнаружено.

Территория для строительства нового автовокзала в уральской столице ранее располагалась за чертой города, однако ее решили обследовать, чтобы установить – есть ли здесь значимые объекты.

- До 1917 года место, где находится обследуемая территория, был незастроенным, отмечая границу между Екатеринбургом и формально не входящим в состав города Уктусом. По берегам реки Черемшанки в районе улиц Авиационной и Юлиуса Фучика раскинулись городские скотобойни, салотопни и мыловарни. Далее к югу тянулся пустырь, заросший кустами. В 1923 году на этом пустыре Российское общество добровольного воздушного флота организовало посадочную площадку, позднее преобразованную в Свердловскую авиационную станцию, - написано в заключении археологов.

Проект одобрили на слушаниях в 2017 году с участием экс-мэра Аркадия Чернецкого. Фото: пресс-служба мэрии

Проект одобрили на слушаниях в 2017 году с участием экс-мэра Аркадия Чернецкого. Фото: пресс-служба мэрии

Торгово-транспортный пересадочный узел будут возводить в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского. Здесь расположатся Южный автовокзал, перехватывающие парковки и несколько остановок общественного транспорта – для автобусов, троллейбусов, метро и городской электрички.

Изначально фасад здания был окрашен в проекте в золотой цвет, что и послужило причиной для народного названия объекта. Позже проект частично был изменен. В 2017 году проект одобрили на публичных слушаниях, после чего планировка территории была утверждена в Минтрансе Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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