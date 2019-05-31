2019-05-31T16:25:08+03:00
Общество

Спасатели Нижнего Тагила вызволили погибавшего стрижа из ловушки

Птица запуталась в нитках на подоконнике третьего этажа
Данил СВЕЧКОВ
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Освободиться сама птица не могла. Фото: муниципальная поисково-спасательная служба Нижнего ТагилаОсвободиться сама птица не могла. Фото: муниципальная поисково-спасательная служба Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле помощь спасателей понадобилась... птице. Маленький стриж запутался в нитках и зацепился ими за подоконник на третьем этаже четырехэтажного дома. Птица отчаянно кричала, но вырваться не могла. И тогда прохожие позвонили в МЧС.

- О птице, попавшей в беду, в поисково-спасательную службу сообщили неравнодушные подростки, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Птица отчаянно пыталась вырваться из пут, но лишь усугубляла свое положение в попытках улететь. Прибывшие спасатели развернули трехколенную лестницу, поднялись по ней к подоконнику и отцепили стрижа.

К счастью, птица не пострадала и сразу улетела под аплодисменты горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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