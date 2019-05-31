2019-05-31T15:36:45+03:00
Общество

Депутаты Екатеринбурга обсудят переход Свердловской области в третью часовую зону

Об этом попросил 72-летний местный житель, чтобы спасти земляков от несчастных случаев на производстве, происходящих из-за хронического недосыпания
Данил СВЕЧКОВ
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Третья часовая зона это московское время плюс один час.Третья часовая зона это московское время плюс один час.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В следующий вторник депутаты городской Думы Екатеринбурга соберутся, чтобы обсудить неожиданную тему – переход Свердловской области в третью часовую зону (московское время плюс один час). С таким обращением к парламентариям обратился местный житель, 72-летний пенсионер Лев Овечкин. Свою инициативу он объясняет заботой о здоровье земляков.

– Просыпаться раньше шести часов утра по астрономическому времени – вредно. А мы опережаем его на один час, – говорит Лев Овечкин. – В итоге люди, которые вынуждены вставать в шесть утра, постоянно недосыпают. И, как следствие, плохо учатся, совершают ошибки, попадают в аварии. Свердловская область, между прочим, занимает второе место в стране по количеству несчастных случаев на производстве.

Правда, принять решение о переходе Свердловской области на другое время депутаты городской Думы скорее всего не смогут. Это уже не в их компетенции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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