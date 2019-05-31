Уралец Алексей Федорченко претендует на звание «Режиссер года-2019»
По версии мужского журнала «GQ»
Фото: wikipedia
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Уральский кинематографист Алексей Федорченко претендует на звание «Режиссер года-2019». На номинацию его кандидатуру выдвинул мужской журнал «GQ» после выхода на экраны фильма «Война Анны».
Картина рассказывает о Второй мировой войне, увиденной глазами испуганной, но отважной маленькой девочки. Этот взгляд уже был удостоен нескольких важных отечественных кинопремий.
Конкурентами Алексея Федорченко в номинации станут Жора Крыжовников, Павел Лунгин, Кантемир Балагов, вернувшийся из Канн с наградой за картину «Дылда» и Кирилл Серебренников, недавно вышедший из-под домашнего ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU