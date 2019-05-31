В Екатеринбурге из-за ремонта дорог закроют два троллейбусных маршрута

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-31T15:07:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В уральской столице стартовал сезон масштабных реконструкций и ремонтов дорожной сети. В связи с этим автомобилистов ждут многочисленные объезды, но пассажирам общественного транспорта стоит заранее планировать свой маршрут.

В связи с работами по улице Смазчиков со 2 июня по 10 июля закрывается движение троллейбусов по улицам Комсомольская, Данилы Зверева, Сулимова и Смазчиков на участке от конечной станции "Академическая" до проспекта Космонавтов. На указанный период троллейбусы № 18 и № 19 не будут выходить на линию, а рейс № 12 изменит маршрут.

- 12-й троллейбусный маршрут следует измененным маршрутом с увеличением количества машин. Путь следования: ст.Коммунистическая - пр.Космонавтов - ул.Сулимова - ст.Академическая - ул.Малышева - ул.К.Либкнехта - ул.Я.Свердлова - пр.Космонавтов - ст.Коммунистическая, - пояснили в ЕТТУ.

Кроме того со 2 июня по 15 июля дорожники будут ремонтировать мост через реку Патрушиха на улице Щербакова. В это время на 12 единиц уменьшится число троллейбусов, курсирующих по маршрутам № 1 и № 6.

ИСТОЧНИК KP.RU