Первый детский поезд «Здоровье» отправится из Екатеринбурга в Анапу 1 июня

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-31T14:56:48+03:00

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1 июня в 19:40 по местному времени с первого пути железнодорожного вокзала Екатеринбург отправится в рейс первый специализированный детский поезд «Здоровье». Состав доставит на отдых в Анапу 620 ребят из Свердловской области. Перед отправлением состоится торжественный митинг с участием руководства СвЖД, Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», представителей исполнительной и законодательной власти региона.

В течение лета для перевозки организованных детских групп на Свердловской железной дороге будет назначено 10 дополнительных поездов. К местам массового отдыха на Черноморском побережье (Анапа, Имеретинский курорт) в специализированных и обычных графиковых поездах в составе организованных групп планируется перевезти более 40 тыс. детей.

В целом холдинг «РЖД» в летний период планирует перевезти организованными группами около 450 тыс. ребят. Для этого дополнительные детские поезда совершат свыше 190 рейсов.

Детские составы сформированы из вагонов последних лет постройки, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. В каждый состав включены дополнительные вагоны-рестораны; меню согласовано с Роспотребнадзором. С маленькими пассажирами будут работать проводники, прошедшие специальное обучение по курсу детской психологии. Для обеспечения безопасности поезда будут сопровождать сотрудники транспортной полиции.

На железнодорожных вокзалах для размещения детей подготовлены залы ожидания, на привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для детских автобусов. За проследованием специализированных поездов будет установлен строгий диспетчерский контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU