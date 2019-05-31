Онлайн-регистрация на Московской бирже – теперь от «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-31T14:11:02+03:00

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Компания БКС объявила о новом сервисе, позволяющем пройти регистрацию на Московской Бирже дистанционно, без посещения офиса. «БКС Брокер» входит в ТОП-5 компаний, подключивших API онлайн-регистрацию.

– Этот шаг был необходим, чтобы наши клиенты могли работать на бирже сразу после оформления брокерского счета, который, к слову, также можно открыть онлайн. Наша основная задача состоит в представлении комфортного и качественного сервиса, который экономит не только деньги, но и время – пожалуй, самый дорогой ресурс на сегодняшний день, –прокомментировал начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер» Игорь Пимонов.

Регистрация клиентов «БКС Брокер» на Московской Бирже происходит за несколько минут и не требует посещения офиса. Сервис доступен для фондового и валютного рынков. Помимо этого, клиенты компании могут, например, дистанционно работать со своим персональным портфелем, открыть ИИС и брокерский счет и управлять операциями на бирже.

ИСТОЧНИК KP.RU