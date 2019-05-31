2019-05-31T14:11:02+03:00
Экономика

Онлайн-регистрация на Московской бирже – теперь от «БКС Брокер»

Поделиться:
Фото: предоставлено компаниейФото: предоставлено компанией
Изменить размер текста:

Компания БКС объявила о новом сервисе, позволяющем пройти регистрацию на Московской Бирже дистанционно, без посещения офиса. «БКС Брокер» входит в ТОП-5 компаний, подключивших API онлайн-регистрацию.

– Этот шаг был необходим, чтобы наши клиенты могли работать на бирже сразу после оформления брокерского счета, который, к слову, также можно открыть онлайн. Наша основная задача состоит в представлении комфортного и качественного сервиса, который экономит не только деньги, но и время – пожалуй, самый дорогой ресурс на сегодняшний день, –прокомментировал начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер» Игорь Пимонов.

Регистрация клиентов «БКС Брокер» на Московской Бирже происходит за несколько минут и не требует посещения офиса. Сервис доступен для фондового и валютного рынков. Помимо этого, клиенты компании могут, например, дистанционно работать со своим персональным портфелем, открыть ИИС и брокерский счет и управлять операциями на бирже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты Екатеринбурга обсудят переход Свердловской области в третью часовую зону
Уралец Алексей Федорченко претендует на звание «Режиссер года-2019»
ВТБ Лизинг примет участие в «Неделе Российского Ритейла»
В Екатеринбурге из-за ремонта дорог закроют два троллейбусных маршрута
Первый детский поезд «Здоровье» отправится из Екатеринбурга в Анапу 1 июня
На Урале 5-летней девочке на прогулке в детском саду оторвало часть пальца
Президент Путин присвоил екатеринбургскому аэропорту «Кольцово» имя промышленника Демидова
В Нижнем Тагиле в канализации нашли двух мертвых рабочих
В Екатеринбурге на месяц закрывают движение по Макаровскому мосту
Аэропорт Кольцово на лето сделает полеты на российские курорты ежедневными
В Серове осудили женщину, которая в пьяном угаре боднула полицейского
Клиника нового формата: в Екатеринбурге открыли медицинский центр «УГМК-Здоровье» для всей семьи
На Полевском тракте столкнулись четыре машины: одна загорелась
В Москве поймали афериста, который в Екатеринбурге по поддельным документам продал съемную квартиру
Яркие предупреждающие надписи появились на о.п. Ботаническая в Екатеринбурге
В Екатеринбурге снесли нелегальные бани и автомойку
В Карпинске мать-алиментщицу за долги посадили на 7 месяцев
Ребенок в больнице: в Березовском папа с дочкой на машине врезались в дерево
На Петербургском международном экономическом форуме расскажут о кластере «Гора Белая»