Онлайн-регистрация на Московской бирже – теперь от «БКС Брокер»
Компания БКС объявила о новом сервисе, позволяющем пройти регистрацию на Московской Бирже дистанционно, без посещения офиса. «БКС Брокер» входит в ТОП-5 компаний, подключивших API онлайн-регистрацию.
– Этот шаг был необходим, чтобы наши клиенты могли работать на бирже сразу после оформления брокерского счета, который, к слову, также можно открыть онлайн. Наша основная задача состоит в представлении комфортного и качественного сервиса, который экономит не только деньги, но и время – пожалуй, самый дорогой ресурс на сегодняшний день, –прокомментировал начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер» Игорь Пимонов.
Регистрация клиентов «БКС Брокер» на Московской Бирже происходит за несколько минут и не требует посещения офиса. Сервис доступен для фондового и валютного рынков. Помимо этого, клиенты компании могут, например, дистанционно работать со своим персональным портфелем, открыть ИИС и брокерский счет и управлять операциями на бирже.
ИСТОЧНИК KP.RU