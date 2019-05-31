На Урале 5-летней девочке на прогулке в детском саду оторвало часть пальца

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-31T14:09:09+03:00

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В Верхотурском районе после прокурорской проверки в садике № 19 возбудили уголовное дело. В дошкольном учреждении серьезно пострадала 5-летняя девочка. Малышке прищемило дверью руку и оторвало фалангу пальчика.

Оказалось, что в детском саду шел ремонт. Двери в этот момент в открытом положении не фиксировались, а закрывались очень резко, так как не имели доводчиков.

Кроме того на прогулке за малышами присматривала только одна воспитательница, а должно быть две.

- Должностные лица нарушили действующий закон об образовании, защите прав потребителей, а также устав детского сада. Ими не созданы безопасные условия обучения и воспитания детей, что, в свою очередь, привело к получению ребенком телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - По материалам проверки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU