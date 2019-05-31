2019-05-31T13:30:16+03:00
Общество

Президент Путин присвоил екатеринбургскому аэропорту «Кольцово» имя промышленника Демидова

Указ об этом появился на портале правовой информации
Данил СВЕЧКОВ
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«Кольцово» - один из десяти аэропортов, который 31 мая получили новые имена.«Кольцово» - один из десяти аэропортов, который 31 мая получили новые имена.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вот и все! Екатеринбургский аэропорт уже не просто «Кольцово», а «имени А.Н.Демидова». Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Помимо Екатеринбурга имена получили еще десять аэропортов – в Анадыре, Анапе, Архангельске, Астрахани, Белгороде, Благовещенске, Владивостоке, Воронеже и Казани.

Голосование за новое имя для аэропорта «Кольцово» проходило в 2018 году. В шорт-листе оказались три исторических личности: сказочник Павел Бажов, промышленник Акинфий Демидов и маршал Победы Георгий Жуков. Всего в голосовании приняли участие 120 744 уральца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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