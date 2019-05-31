Президент Путин присвоил екатеринбургскому аэропорту «Кольцово» имя промышленника Демидова
Вот и все! Екатеринбургский аэропорт уже не просто «Кольцово», а «имени А.Н.Демидова». Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.
Помимо Екатеринбурга имена получили еще десять аэропортов – в Анадыре, Анапе, Архангельске, Астрахани, Белгороде, Благовещенске, Владивостоке, Воронеже и Казани.
Голосование за новое имя для аэропорта «Кольцово» проходило в 2018 году. В шорт-листе оказались три исторических личности: сказочник Павел Бажов, промышленник Акинфий Демидов и маршал Победы Георгий Жуков. Всего в голосовании приняли участие 120 744 уральца.
ИСТОЧНИК KP.RU