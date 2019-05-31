В Нижнем Тагиле в канализации нашли двух мертвых рабочих

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-31T12:51:35+03:00

По предварительным данным, двое сотрудников предприятия, проводившие работы в данном колодце, по неустановленной пока причине погибли Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Нижнем Тагиле в канализации на улице Краснознаменной нашли тела двух рабочих. На месте трагедии работают следователи. Все обстоятельства случившегося выясняются в рамках доследственной проверки.

- Днем 31 мая в следственный отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области поступила информация о трагическом инциденте, произошедшем в канализационном колодце по улице Краснознамённой в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, двое сотрудников предприятия, проводившие работы в данном колодце, по неустановленной пока причине погибли, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU