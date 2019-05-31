2019-05-31T12:06:44+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге на месяц закрывают движение по Макаровскому мосту

На финишную прямую выходит первый этап реконструкции переправы через Исеть
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге подходит к завершению первый этап реконструкции Макаровского моста. Как сообщили в мэрии, до финиша остался один месяц и на этот срок переправу через Исеть полностью закроют.

- В течение месяца проезд будет перекрыт по улице Челюскинцев от Бориса Ельцина до Николая Никонова и по улице Гражданской от дома № 11 до Челюскинцев, - рассказали в мэрии.

С 1 июня до 1 июля автомобилистам придется объезжать по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова. А трамваи и вовсе не будут ходить здесь до 1 сентября.

В период перекрытия строители закончат реконструкцию половины моста, которая ведет от вокзала к улице Московская. Рабочие уложат дорожное покрытие, проложат инженерные коммуникации, смонтируют светофорное регулирование, освещение, построят пешеходные парапеты и связки с существующей дорожной сетью.

Полностью первую очередь реконструкции Макаровского моста планируется завершить к 1 ноября. С этого времени на мосту будет по две полосы в обе стороны и обособленная трамвайная линия без возможности выезда на нее машин.

С открытием движения по обновленной части моста, на старой сохранится только проход для пешеходов. Реконструкция второй половины начнется в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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