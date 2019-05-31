2019-05-31T10:51:13+03:00
Общество

В Серове осудили женщину, которая в пьяном угаре боднула полицейского

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Женщина пыталась "защитить" приятеляЖенщина пыталась "защитить" приятеляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Серове вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в применении насилия в отношении представителей власти.

Инцидент произошел в развлекательном центре, где 35-летняя женщина отдыхала вместе с другом. Пара танцевала, периодически делая паузы, чтобы осушить бокал. В какой-то момент алкоголя в организме подруги стало слишком много, и она принялась буянить: развязно себя вести и обзывать сотрудников.

Администратор клуба вызвала полицию. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны потребовали от пары покинуть заведение. Друзья согласились, но потребовали вернуть им потраченные деньги.

- Получив отказ, спутник подсудимой бросил в администратора сотовый телефон, после чего стражи порядка надели на него наручники, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Увидев это, подсудимая набросилась на двух полицейских, пнув и ударив их головой.

Суд назначил дебоширке штраф в 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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