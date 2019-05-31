2019-05-31T10:29:49+03:00
На здоровье

Клиника нового формата: в Екатеринбурге открыли медицинский центр «УГМК-Здоровье» для всей семьи

Центр начнет работу с понедельника
Лев ИСТОМИН
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Клиника для всей семьи открывает свои двериКлиника для всей семьи открывает свои двериФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Екатеринбурге 3 июня свои двери для пациентов откроет клиника нового формата – медицинский семейный центр «УГМК-Здоровье». Здесь под одной крышей будут работать специалисты разных профилей, это позволит в одном месте решить все проблемы со здоровьем. Записаться на прием можно к терапевтам, педиатрам, неврологам, ЛОР-врачам, кардиологам, гинекологам и хирургам.

Помимо привычных медицинских специальностей, пациентов в новом медцентре будут принимать врачи-остеопаты. Также здесь будет работать аллергоцентр и прививочный кабинет для всей семьи. А для детей с неврологическими расстройствами здесь оборудована комната сенсорной интеграции.

На третьем этаже — взрослое отделение. Значительную часть составляет диагностический блок, который оборудован двумя палатами для подготовки к врачебным манипуляциям. Полноценно позавтракать или пообедать пациенты смогут в кафе здорового и вкусного питания.

Уже с 3-го июня новое отделение готово принимать пациентов - и детей, и взрослых по адресу: Екатеринбург, улица Малышева, 102б.

Клиника будет работать в центре города. Фото: Яндекс.Карты

Клиника будет работать в центре города. Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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