Клиника нового формата: в Екатеринбурге открыли медицинский центр «УГМК-Здоровье» для всей семьи
В Екатеринбурге 3 июня свои двери для пациентов откроет клиника нового формата – медицинский семейный центр «УГМК-Здоровье». Здесь под одной крышей будут работать специалисты разных профилей, это позволит в одном месте решить все проблемы со здоровьем. Записаться на прием можно к терапевтам, педиатрам, неврологам, ЛОР-врачам, кардиологам, гинекологам и хирургам.
Помимо привычных медицинских специальностей, пациентов в новом медцентре будут принимать врачи-остеопаты. Также здесь будет работать аллергоцентр и прививочный кабинет для всей семьи. А для детей с неврологическими расстройствами здесь оборудована комната сенсорной интеграции.
На третьем этаже — взрослое отделение. Значительную часть составляет диагностический блок, который оборудован двумя палатами для подготовки к врачебным манипуляциям. Полноценно позавтракать или пообедать пациенты смогут в кафе здорового и вкусного питания.
Уже с 3-го июня новое отделение готово принимать пациентов - и детей, и взрослых по адресу: Екатеринбург, улица Малышева, 102б.
Клиника будет работать в центре города. Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU