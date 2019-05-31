2019-05-31T09:42:01+03:00
Происшествия

На Полевском тракте столкнулись четыре машины: одна загорелась

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На Полевском тракте произошла массовая авария. На 12 километре столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. От удара одна из машин - Chevrolet - загорелась.

- Пожарные оперативно справились с огнём. В течение 2-х минут возгорание было потушено. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 5 человек личного состава, 1 единица пожарно-спасательной техники, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На Полевском тракте вспыхнула машина.Видео очевидцев

Обстоятельства аварии сейчас выясняет ГИБДД. Из-за столкновения на дороге образовался небольшой затор, объезд был организован по обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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