На Полевском тракте столкнулись четыре машины: одна загорелась
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На Полевском тракте произошла массовая авария. На 12 километре столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. От удара одна из машин - Chevrolet - загорелась.
- Пожарные оперативно справились с огнём. В течение 2-х минут возгорание было потушено. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 5 человек личного состава, 1 единица пожарно-спасательной техники, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
На Полевском тракте вспыхнула машина.Видео очевидцев
Обстоятельства аварии сейчас выясняет ГИБДД. Из-за столкновения на дороге образовался небольшой затор, объезд был организован по обочине.
ИСТОЧНИК KP.RU