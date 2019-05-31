В Москве поймали афериста, который в Екатеринбурге по поддельным документам продал съемную квартиру
В аэропорту Шереметьево поймали мужчину, которого подозревают в мошенничестве с недвижимостью в Екатеринбурге. По версии полиции, задержанный по поддельным документам продал арендованную квартиру.
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Мужчина снял в уральской столице квартиру на Чкалова, 124. При оформлении договора аренды он попросил у владельца документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.
Затем аферист подделал эти бумаги и паспорт на имя хозяина жилища, вклеив туда свою фотографию. После этого предполагаемый мошенник продал квартиру за 2,2 миллиона ничего не подозревающей покупательнице.
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
- Сотрудникам отделения по борьбе с мошенничествами УМВД по Екатеринбургу удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Подозреваемый уже собирался покинуть столицу и вылететь в Астрахань. При задержании в его вещах был обнаружен поддельный паспорт на имя собственника проданной ранее квартиры, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - После задержания он был этапирован в Екатеринбург и взят под арест.
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU