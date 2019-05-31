2019-05-31T09:25:10+03:00
Общество

В Москве поймали афериста, который в Екатеринбурге по поддельным документам продал съемную квартиру

Чтобы скрыться, мужчина уехал в столицу, а оттуда собирался бежать в Астрахань
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуФото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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В аэропорту Шереметьево поймали мужчину, которого подозревают в мошенничестве с недвижимостью в Екатеринбурге. По версии полиции, задержанный по поддельным документам продал арендованную квартиру.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Мужчина снял в уральской столице квартиру на Чкалова, 124. При оформлении договора аренды он попросил у владельца документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Затем аферист подделал эти бумаги и паспорт на имя хозяина жилища, вклеив туда свою фотографию. После этого предполагаемый мошенник продал квартиру за 2,2 миллиона ничего не подозревающей покупательнице.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

- Сотрудникам отделения по борьбе с мошенничествами УМВД по Екатеринбургу удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Подозреваемый уже собирался покинуть столицу и вылететь в Астрахань. При задержании в его вещах был обнаружен поддельный паспорт на имя собственника проданной ранее квартиры, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - После задержания он был этапирован в Екатеринбург и взят под арест.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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