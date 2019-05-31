Яркие предупреждающие надписи появились на о.п. Ботаническая в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-31T09:11:14+03:00

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Яркие предупреждающие надписи «Берегись поезда!», «Сними наушники и капюшон!», «Мама, возьми меня за руку!» появились на поверхности посадочных платформ о.п. Ботаническая в Екатеринбурге. Таким образом работники СвЖД напомнили жителям города и пассажирам пригородных поездов о правилах поведения на железной дороге.

Фото: пресс-служба СвЖД

В Нижнетагильском регионе СвЖД к профилактической акции привлекли школьников. Ученики 5-х классов яркой несмываемой краской через трафарет нанесли предупреждающие надписи на поверхности платформ на станции Монзино и о.п. 365 км в черте Нижнего Тагила. В Пермском регионе школьники 7-х классов участвовали в установке на станции Левшино табличек «Ходить по путям запрещено», «Не стойте на краю платформы», «Не оставляйте детей без присмотра».

Фото: пресс-служба СвЖД

Все эти мероприятия были приурочены к месячнику «Безопасные каникулы», который проходил на Свердловской железной дороге в мае. Цель акции – предотвратить ситуации, в которых дети и подростки могут пострадать (получить травмы) в зоне движения поездов.

На открытых уроках в школах работники СвЖД рассказывали ученикам, что чаще всего к травматизму приводят такие нарушения, как переход путей в неположенном месте или перед близко идущим поездом, хождение по путям и катание на подножках и автосцепках вагонов. Объясняли, что при нахождении на объектах магистрали не рекомендуется отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках, так как из-за этого можно не услышать сигналов приближающегося поезда. Чтобы летом ребята не забыли об этих правилах, им вручали памятки и тематические сувениры – магниты, блокноты, ручки. В целом в мероприятиях месячника приняли участие более 15 тысяч школьников.

Станция Ботаническая в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба СвЖД

На участках с интенсивным движением поездов (в черте населенных пунктов, где чаще всего происходят трагические случаи) работники СвЖД совместно с транспортной полицией проводили специальные рейды, во время которых подросткам-нарушителям объясняли, почему их действия связаны с риском для жизни.

Вопрос профилактики детского травматизма в зоне движения поездов находится на постоянном контроле железнодорожников. Благодаря принимаемым мерам удается сдерживать рост количества трагических случаев. СвЖД обращается к родителям с просьбой напомнить детям и подросткам о правилах поведения на железной дороге, а также самим неукоснительно соблюдать эти правила.

ИСТОЧНИК KP.RU