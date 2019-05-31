В Карпинске мать-алиментщицу за долги посадили на 7 месяцев

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-31T07:42:51+03:00

Мать должна была выплачивать на содержание ребенка 1/12 часть всех своих доходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Карпинский суд вынес обвинительный приговор местной должнице по алиментам.

В 2006 году женщину лишили родительских прав в отношении маленького сына и обязали выплачивать на содержание ребенка 1/12 часть всех своих доходов.

Деньги горе-мать перечисляла с большими перерывами, в результате чего была привлечена к административной ответственности. Но и после этого женщина продолжила уклонялась от выплат, накопив 715 тысяч долга.

- Учитывая фактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность женщины, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Семь месяцев женщина проведет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU