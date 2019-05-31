2019-05-31T07:14:45+03:00
Происшествия

Ребенок в больнице: в Березовском папа с дочкой на машине врезались в дерево

Отец забрал малышку из детского сада, но до дома так и не довез
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В Березовском минувшим вечером произошла авария, в которой пострадала 5-летняя девочка.

За несколько минут до ДТП отец забрал малышку из детского сада, и на своем «Ниссан-Х Треил» семья поехала домой. Однако водитель превысил скорость, иномарку занесло, после чего машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате девочка была госпитализирована в девятую больницу Екатеринбурга с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Отец ребенка не пострадал.

- В момент ДТП ребёнок находился в детском автокресле, установленном на заднем сидении, справа. Со слов отца, дочка была пристёгнута ремнями безопасности. Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, хотя сам утверждает, что алкоголь не употреблял, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД составили административный материал. Автомобиль отправлен на спецстоянку. По факту аварии будет проведено дознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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