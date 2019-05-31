Ребенок в больнице: в Березовском папа с дочкой на машине врезались в дерево
В Березовском минувшим вечером произошла авария, в которой пострадала 5-летняя девочка.
За несколько минут до ДТП отец забрал малышку из детского сада, и на своем «Ниссан-Х Треил» семья поехала домой. Однако водитель превысил скорость, иномарку занесло, после чего машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В результате девочка была госпитализирована в девятую больницу Екатеринбурга с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Отец ребенка не пострадал.
- В момент ДТП ребёнок находился в детском автокресле, установленном на заднем сидении, справа. Со слов отца, дочка была пристёгнута ремнями безопасности. Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, хотя сам утверждает, что алкоголь не употреблял, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Сотрудники ГИБДД составили административный материал. Автомобиль отправлен на спецстоянку. По факту аварии будет проведено дознание.
ИСТОЧНИК KP.RU