2019-05-30T15:48:13+03:00
Недвижимость

Долевка по-новому: на Урале одобрение банков получили 26 проектов застройщиков из 79

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На сегодняшний день в регионе всего 199 проектов долевого строительстваНа сегодняшний день в регионе всего 199 проектов долевого строительстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Евгений Куйвашев отчитался министру строительства РФ Владимиру Якушеву о переходе на проектное финансирование возведения жилых домов.

Долевое строительство с 1 июля прекращает свое существование в прежнем виде. Теперь застройщики должны будут открывать в банках так называемые эскроу-счета. На них будут стекаться деньги дольщиков, но получить средства компании смогут только после передачи квартир собственникам.

Продолжить строительство по старым правилам смогут лишь компании, у кого готовность объектов составляет не менее 30%.

- На сегодняшний день в регионе насчитывается 199 проектов долевого строительства. По большинству из них механизмы дальнейшего финансирования определены. 79 объектов будут строиться с привлечением проектного банковского финансирования, 26 заявок уже одобрены банками. Финансирование еще 106 проектов планируется вести по старой схеме. По остальным объектам механизм будет выбран в ближайшее время, - сказал губернатор.

Переход на проектное финансирование в жилищном строительстве был обусловлен поручением Президента. Новая схема призвана защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков.

В этом году на Среднем Урале планируется ввести в эксплуатацию 2,38 миллиона квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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