2019-05-30T15:40:42+03:00
Общество

Обменять сигарету на конфету предложат пассажирам на вокзале Екатеринбурга 31 мая

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Акцию проведут на вокзалеАкцию проведут на вокзалеФото: Алексей БУЛАТОВ
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31 мая, во Всемирный день без табака, в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале и в поликлиниках Дорожной больницы сети здравоохранения «РЖД-Медицина» пройдет акция «Куришь? Бросай!». Активисты общественного движения «Волонтеры-медики» и медработники больницы будут призывать граждан отказаться от вредной привычки и сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

На привокзальной площади противники табакокурения будут предлагать всем желающим обменять сигарету на конфету, расскажут о негативных последствиях пагубного пристрастия, раздадут листовки.

В медпункте вокзала все желающие смогут бесплатно пройти процедуру исследования функции внешнего дыхания (ФВД), определяющую вентиляционную способность легких. Приглашать пассажиров на процедуру будут волонтеры, также соответствующие объявления будут звучать по громкоговорящей связи.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

Напомним, согласно Федеральному законодательству курение запрещено в вагонах (в том числе тамбурах) пригородных поездов и в поездах дальнего следования; на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки и высадки пассажиров поездов пригородного сообщения, в помещениях и на объектах вокзальной инфраструктуры. Также на всех объектах железнодорожной инфраструктуры действует запрет рекламы табачной продукции, запрещена торговля табачной продукцией в предприятиях розничной торговли и общественного питания, размещенных на вокзалах.

Курить разрешено только на расстоянии не менее 15 метров от входа в железнодорожный вокзал. Также запрет не распространяется на платформы, используемые для остановки поездов дальнего следования. Соблюдение этих требований контролируют сотрудники полиции и Управления на транспорте МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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