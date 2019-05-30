2019-05-30T15:09:56+03:00
Происшествия

Бил, душил и резал: уралочка чудом выжила после покушения коллеги и посадила его на 12 лет

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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С фактически перерезанным горлом женщина смогла позвать на помощь соседаС фактически перерезанным горлом женщина смогла позвать на помощь соседаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сысерти закончилось разбирательство по делу о жутком нападении сотрудника на своего бывшего работодателя.

Ринат Яруллин выполнял у женщины подсобные работы в жилом доме и в рабочем помещении. Однако сотрудничество получилось коротким, и в отместку мужчина решил ограбить начальницу.

Мужчина подкараулил ее у дома, ударил кулаком, после чего принялся душить. Затем нападавший еще несколько раз ударил женщину по голове кирпичом и потребовал отдать ценности. Напуганная хозяйка отдала деньги и украшения на сумму 105 тысяч рублей.

- Опасаясь, что потерпевшая может сдать его полиции, Яруллин связал телефонным кабелем женщине руки, а затем ножом ударил в область шеи, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - После этого женщина перестала подавать признаки жизни, и Яруллин, полагая, что она скончалась, столкнул ее со ступенек в погреб, закрыл крышку и скрылся.

Изувеченная женщина с фактически перерезанным горлом смогла позвонить соседу, который уже вызвал бригаду скорой помощи и полицию.

Суд приговорил Рината Яруллина к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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