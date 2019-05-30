Водитель, который под Богдановичем сбил и оставил 16-летнего подростка, сдался полиции

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-30T14:59:26+03:00

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Водитель, который сбил 16-летнего подростка на дороге между Богдановичем и Сухим Логом, пришел в полицию и написал явку с повинной. После наезда на ребенка мужчина скрылся, однако муки совести не дали ему скрываться и дальше.

В ходе розыскных мероприятий были осмотрены 6 из 7 автомобилей марки BMW X5, зарегистрированных на территории района. Каждого водителя проверили на причастность к совершенному ДТП, но у всех оказались 100-процентные алиби. Оставался последний подозреваемый, и он пришел к полицейским сам.

- 39-летний местный житель признался в совершении ДТП. Водитель пояснил, что после наезда он остановился, вышел из автомобиля, и когда увидел, что сбил человека, сильно испугался, сел за руль и уехал за пределы Богдановича и бросил авто в лесополосе. Позже, осознав содеянное, гражданин вернулся к автомобилю и приехал в местное подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Прибывшие медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего подростка в состоянии комы. Напомним, что первая бригада «03», спешившая к юноше, сама попала в ДТП. Водитель насмерть сбил 21-летнего парня, который шел по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU