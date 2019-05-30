2019-05-30T14:59:26+03:00
Происшествия

Водитель, который под Богдановичем сбил и оставил 16-летнего подростка, сдался полиции

После наезда мальчик впал в кому
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Водитель, который сбил 16-летнего подростка на дороге между Богдановичем и Сухим Логом, пришел в полицию и написал явку с повинной. После наезда на ребенка мужчина скрылся, однако муки совести не дали ему скрываться и дальше.

В ходе розыскных мероприятий были осмотрены 6 из 7 автомобилей марки BMW X5, зарегистрированных на территории района. Каждого водителя проверили на причастность к совершенному ДТП, но у всех оказались 100-процентные алиби. Оставался последний подозреваемый, и он пришел к полицейским сам.

- 39-летний местный житель признался в совершении ДТП. Водитель пояснил, что после наезда он остановился, вышел из автомобиля, и когда увидел, что сбил человека, сильно испугался, сел за руль и уехал за пределы Богдановича и бросил авто в лесополосе. Позже, осознав содеянное, гражданин вернулся к автомобилю и приехал в местное подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Прибывшие медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего подростка в состоянии комы. Напомним, что первая бригада «03», спешившая к юноше, сама попала в ДТП. Водитель насмерть сбил 21-летнего парня, который шел по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Петербургском международном экономическом форуме расскажут о кластере «Гора Белая»
Долевка по-новому: на Урале одобрение банков получили 26 проектов застройщиков из 79
Обменять сигарету на конфету предложат пассажирам на вокзале Екатеринбурга 31 мая
Бил, душил и резал: уралочка чудом выжила после покушения коллеги и посадила его на 12 лет
В Екатеринбурге лошадь травмировала 14-летнюю девочку
Публичные мероприятия нужно проводить по закону
Ушла из жизни бывший главный акушер-гинеколог Свердловска Ирина Компанеец
При поддержке ЕВРАЗа школьники Нижнего Тагила и Качканара придумали проекты для улучшения жизни в городах
«Решили отметить День рождения»: в серовском такси поймали компанию под психотропами
Ставок больше нет: в Екатеринбурге накрыли подпольное казино с картами, фишками и рулеткой
В реках на Северном Урале нашли опасные металлы
Свердловчанка засудила МВД за ошибку в паспорте, из-за которой ее не пустили в Турцию
Сформирована рабочая группа по обсуждению нового места для храма святой Екатерины
Девять из десяти корпоративных клиентов УБРиР страхуют бизнес-карты
В Екатеринбурге монтажник ради жены и детей ограбил дорогой коттедж
На Ural Music Night выступят рэп-исполнители Хаски и «ГРОТ»
Компания «Балтика» удостоена восьми наград за качество продукции
Урал «штурмуют» туристы из Китая
И снова здравствуйте: в Кольцово возвращается авиакомпания, летающая в Салоники
Холдинг «РЖД» начал продажу «невозвратных» билетов на поезд Казань - Новый Уренгой