В Екатеринбурге лошадь травмировала 14-летнюю девочку
В Екатеринбурге школьница получила травму на занятии в конном клубе «Талисман». Как рассказали в областной прокуратуре, девочка прибыла в клуб на вводный урок с подругой, школьницы вывели лошадь на манеж.
- Лошадь вырвалась и нанесла девушке множественные травмы лица, после чего последняя обратилась за медицинской помощью. Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей, установит собственников конного клуба. Также будет проверено, находились ли на манеже инструкторы в необходимом количестве, а также наличие должностных инструкций и обязанностей сотрудников клуба и их исполнение, - отметили в надзорном ведомстве.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU