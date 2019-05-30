В Екатеринбурге лошадь травмировала 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-30T15:00:14+03:00

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В Екатеринбурге школьница получила травму на занятии в конном клубе «Талисман». Как рассказали в областной прокуратуре, девочка прибыла в клуб на вводный урок с подругой, школьницы вывели лошадь на манеж.

- Лошадь вырвалась и нанесла девушке множественные травмы лица, после чего последняя обратилась за медицинской помощью. Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей, установит собственников конного клуба. Также будет проверено, находились ли на манеже инструкторы в необходимом количестве, а также наличие должностных инструкций и обязанностей сотрудников клуба и их исполнение, - отметили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU