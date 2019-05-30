Публичные мероприятия нужно проводить по закону

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-30T15:02:41+03:00

Как его не нарушить - разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга

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Любой дееспособный гражданин России, достигший 16-летнего возраста, имеет право принимать участие в публичных мероприятиях и свободно выражать свое мнение. Это право закреплено в главном документе государства - Конституции РФ. При этом гражданин обязан соблюдать закон.

Основные положения, регламентирующие порядок организации и проведения публичных мероприятий, закреплены в ФЗ № 54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Главными принципами проведения публичных мероприятий в силу ст. 3 названного закона являются законность и добровольность.

У любого публичного мероприятия должен быть организатор, к которому закон предъявляет следующие требования: дееспособный гражданин старше 16 лет, не судимый и не привлекавшийся к ответственности за совершения правонарушений против порядка управления, общественного порядка и т.п. (ст. 5 № 54-ФЗ).

Организатор митинга обязан уведомить орган местного самоуправления о проведении публичного мероприятия не ранее, чем за 15, и не позднее чем, за 10 дней, о проведении мероприятия; обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, обеспечивать соблюдение требований закона и общественного порядка всеми участниками мероприятия, нести ответственность за все последствия и т.д. (ст. 6 № 54-ФЗ).

Участники публичного мероприятия обязаны выполнять все законные требования сотрудника УВД, организатора мероприятия, соблюдать требования закона. При этом участник мероприятия не может закрывать свое лицо, иметь при себе оружие, находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Публичные мероприятия должны проводиться в специально отведенных местах, утвержденных органами местного самоуправления, в период времени с 7 до 22 часов по местному времени.

В случае нарушения общественного порядка, нарушения требований действующего законодательства, создания угрозы либо причинения вреда имуществу, жизни и здоровью граждан, сотрудник органа внутренних дел вправе потребовать от организатора прекращения публичного мероприятия, который незамедлительно обязан выполнить указанное требование.

За нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ. Отметим, что ч. 6.1 названной статьи предусмотрена административная ответственность за участие в несанкционированных публичном мероприятии, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, например, транспортной инфраструктуры, в качестве административного наказания может быть назначен штраф от 10 000 р., административный арест, обязательные работы.

Таким образом, перед тем как принять решение об организации либо об участии в публичном мероприятии, каждый должен убедиться, что эти действия будут соответствовать законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU