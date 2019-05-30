2019-05-30T15:04:27+03:00
Общество

Ушла из жизни бывший главный акушер-гинеколог Свердловска Ирина Компанеец

Заслуженному врачу РФ было 95 лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Управлении здравоохранения АдминистрацииФото: Управлении здравоохранения Администрации
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В уральской столице в возрасте 95 лет скончалась главный акушер-гинеколог Горздравотдела Свердловска Ирина Львовна Компанеец. Всю свою жизнь заслуженный врач России отдала охране здоровья женщины-матери.

Ирина Компанеец окончила Московский мединститут и в 1947 году приехала на Урал и устроилась ординатором родильного отделения 2-й горбольницы Нижнего Тагила.

За 22 года работы Ирина Львовна была заведующей родильным отделением, заместителем главного врача, главным акушером-гинекологом города.

С 1969 по 1979 год Компанеец возглавляла службу родовспоможения Свердловска. Под ее руководством проводилось строительство новых родильных отделений, велась общественная и педагогическая деятельность.

- Коллеги и друзья помнят умные, добрые, чуть тронутые улыбкой глаза, которые внушали доверие и уверенность в выздоровлении, профессиональное мастерство, высокую культуру. Такой она останется в нашей памяти, - говорят в Управлении здравоохранения администрации.

Прощание с Ириной Львовной Компанеец состоится в 31 мая в 14:30 в траурном зале Уральского института кардиологии по адресу: ул. 8 Марта, 78а, корпус 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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