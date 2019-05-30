При поддержке ЕВРАЗа школьники Нижнего Тагила и Качканара придумали проекты для улучшения жизни в городах

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-30T13:17:52+03:00

На семинаре у Ксении Пуниной дети учатся работать со спонсорами в игре. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

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Участники программы «Детский форсайт», реализуемой ЕВРАЗом, разработали более 20 социальных проектов по улучшению жизни в Нижнем Тагиле и Качканаре. Школьники намерены их реализовать за 8 месяцев и представить результат в декабре 2019 года.

Очередным мероприятием программы стала Биржа социальных проектов, где участники презентовали свои проекты потенциальным партнерам: представителям мэрии Качканара и Нижнего Тагила, ЕВРАЗа и Фонда социальных инвестиций, Управления образования, Торгово-промышленной палаты, Фонда поддержки предпринимателей, а они в свою очередь предлагали детям свою помощь.

Проекты уральских участников «Детского форсайта» касаются благоустройства городов и досуга их жителей. Представители школы № 49 из Нижнего Тагила решили повысить посещаемость городского парка на Тагилстрое. Они устраивают субботники, проводят велогонки для тагильчан, мастер-классы и музыкальные вечера. Ученицы школы № 1 предложили украсить картинами тагильчан городские подъезды. Они уже пообщались с местными художниками и те изъявили готовность безвозмездно отдать картины активистам. Ученики политехнической гимназии решили восстановить исторические названия тагильских мостов и установить информационные таблички для туристов.

Сергей Голубев задает наводящие вопросы участникам форсайта из школы №66. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

К примеру, Горбатый мост ранее назывался Мост Металлургов. Команда из школы № 81 придумала создать книгу с подвижными играми и раздать ее в детские сады и квартальные клубы, это отвлечет малышей от гаджетов. Группа школы № 75/42 начала помогать пенсионерам. Они хотят устроить мастер-классы по танцам, английскому языку, компьютерной грамотности.

В Качканаре ученики школы им. Новикова проведут серию квестов об истории родного города. Школьники поселка Валериановск взялись за благоустройство мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны - они нашли горожан, которые поделились рассадой и вместе с ними разбили цветочные клумбы, за которыми будут ухаживать все лето. Школа № 2 проведет конкурс детских рисунков и на их основе сделают баннеры и развесят на фасадах домов в районе Первомайки. Команда школы № 3 намерена закрасить нецензурные слова на домах мотивирующими рисунками. Ученики школы № 7 хотят создать в городе Зеленые аллеи – высадить в районе храма, у загса и в 5 микрорайоне сирень, черемуху, рябину, многолетние цветы и установить ландшафтную фигуру.

Администрациям Нижнего Тагила и Качканара пообещала оказывать содействие в реализации проектов. Так, власти уже готовы установить в городском парке Тагила урны, предприниматели - помочь организовать фестиваль молодежи, а директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев предложил ученикам политехнической гимназии работу: проводить мастер-классы для школьников других городов России.

«Детский форсайт» стартовал в уральских городах присутствия ЕВРАЗа в марте. Позади предзащита проектов, тренинги и мастер-классы от авторов успешных социальных инициатив Александра Щерякова, Ксении Пуниной и Екатерина Турановой. В августе лидеры проектов поедут в международный детский центр «Артек» на специальную смену Агентства стратегических инициатив. Завершится проект в декабре общегородским фестивалем «Город своими руками», на котором школьники представят результаты реализованных проектов.

Ученики школы №49 рассказывают о своем проекте. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

- Этот проект учит детей быть активными, дает им возможность раскрыть свой потенциал. Здесь подростки не просто предлагают, но и воплощают свои идеи в жизнь: учатся самостоятельно добывать ресурсы, вовлекать людей, искать единомышленников, - рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Программа «Детский форсайт» в 2019 году проходит в Нижнем Тагиле, Качканаре и Междуреченске при поддержке Фонда социальных инвестиций и администрации городов, при участии Фонда развития моногородов.

ИСТОЧНИК KP.RU