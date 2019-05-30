2019-05-30T12:51:20+03:00
Общество

«Решили отметить День рождения»: в серовском такси поймали компанию под психотропами

При себе у мужчин обнаружили два пакетика с белым порошком
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Суд назначил друзьям четверо суток арестаСуд назначил друзьям четверо суток арестаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Серове патруль ГИБДД остановил машину с шашечками для проверки документов, но в итоге все внимание стражей порядка с водителя переключилось на пассажиров. Троих мужчин в салоне полицейские заподозрили в наркотическом опьянении.

Приятелей доставили в отдел полиции, где при личном досмотре у одного из них в кармане и чехле мобильника обнаружили два пакетика с белым порошком.

Фото: МО МВД России «Серовский»

Фото: МО МВД России «Серовский»

- Пассажиры также прошли медосвидетельствование, которое показало наличие в их организме психотропного вещества. Результаты исследования направленного вещества также подтвердили, что в изъятых пакетиках находится аналогичное средство общей массой 0,39 грамма, - рассказали в МО МВД России «Серовский».

Мужчины являются работниками предприятий Серова. Они пояснили, что таким образом решили отметить День рождения.

В отношении задержанного, у которого было обнаружено вещество, возбуждено уголовное дело. Также все трое привлечены к административной ответственности за употребление психотропных веществ без назначения врача.

Суд назначил друзьям четверо суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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