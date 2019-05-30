«Решили отметить День рождения»: в серовском такси поймали компанию под психотропами

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-30T12:51:20+03:00

При себе у мужчин обнаружили два пакетика с белым порошком

Изменить размер текста: A A

В Серове патруль ГИБДД остановил машину с шашечками для проверки документов, но в итоге все внимание стражей порядка с водителя переключилось на пассажиров. Троих мужчин в салоне полицейские заподозрили в наркотическом опьянении.

Приятелей доставили в отдел полиции, где при личном досмотре у одного из них в кармане и чехле мобильника обнаружили два пакетика с белым порошком.

Фото: МО МВД России «Серовский»

- Пассажиры также прошли медосвидетельствование, которое показало наличие в их организме психотропного вещества. Результаты исследования направленного вещества также подтвердили, что в изъятых пакетиках находится аналогичное средство общей массой 0,39 грамма, - рассказали в МО МВД России «Серовский».

Мужчины являются работниками предприятий Серова. Они пояснили, что таким образом решили отметить День рождения.

В отношении задержанного, у которого было обнаружено вещество, возбуждено уголовное дело. Также все трое привлечены к административной ответственности за употребление психотропных веществ без назначения врача.

Суд назначил друзьям четверо суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU