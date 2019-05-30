2019-05-30T12:28:49+03:00
Общество

Свердловчанка засудила МВД за ошибку в паспорте, из-за которой ее не пустили в Турцию

В документе забыли поставить печать
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Чтобы вернуть деньги, пришлось судиться с МВДЧтобы вернуть деньги, пришлось судиться с МВДФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Молодая мама из Туринска хотела свозить на море маленького сына, а в итоге была вынуждена судиться с МВД.

Марина должна была полететь с ребенком в Анталью, однако при прохождении паспортного контроля в «Кольцово» ее развернули, сказав, что она невыездная. Оказалось, что в загранпаспорте женщины не хватает печати, заверяющей запись о сыне.

Туристка подала иск к МВД России, в котором просила взыскать стоимость тура, билетов до Екатеринбурга и компенсацию морального вреда. Всего 69,8 тысячи рублей. Суд требования удовлетворил, сократив выплаты на 5 тысяч. Но ответчик МВД с вердиктом не согласился и подал апелляцию.

- Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, сочла, что наличие причинно-следственной связи между ненадлежащим оказанием ответчиком государственной услуги и заявленным истцом вредом установлено правильно, - сказали в пресс-службе облсуда. - Как следует из ответа Пограничного управления ФСБ, причиной ограничения в пропуске через госграницу несовершеннолетнего явилась ошибка, допущенная органом, выдавшим документ. Ошибка была допущена в ходе оказания подразделениями МВД России по вопросам миграции государственной услуги, предполагающей надлежащие оформление выдаваемых официальных документов.

Решение оставлено без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При поддержке ЕВРАЗа школьники Нижнего Тагила и Качканара придумали проекты для улучшения жизни в городах
«Решили отметить День рождения»: в серовском такси поймали компанию под психотропами
Ставок больше нет: в Екатеринбурге накрыли подпольное казино с картами, фишками и рулеткой
В реках на северном Урале нашли опасные металлы
Сформирована рабочая группа по обсуждению нового места для храма святой Екатерины
Девять из десяти корпоративных клиентов УБРиР страхуют бизнес-карты
В Екатеринбурге монтажник ради жены и детей ограбил дорогой коттедж
На Ural Music Night выступят рэп-исполнители Хаски и «ГРОТ»
Компания «Балтика» удостоена восьми наград за качество продукции
Урал «штурмуют» туристы из Китая
И снова здравствуйте: в «Кольцово» возвращается авиакомпания, летающая в Салоники
Холдинг «РЖД» начал продажу «невозвратных» билетов на поезд Казань – Новый Уренгой