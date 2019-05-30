Свердловчанка засудила МВД за ошибку в паспорте, из-за которой ее не пустили в Турцию

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-30T12:28:49+03:00

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Молодая мама из Туринска хотела свозить на море маленького сына, а в итоге была вынуждена судиться с МВД.

Марина должна была полететь с ребенком в Анталью, однако при прохождении паспортного контроля в «Кольцово» ее развернули, сказав, что она невыездная. Оказалось, что в загранпаспорте женщины не хватает печати, заверяющей запись о сыне.

Туристка подала иск к МВД России, в котором просила взыскать стоимость тура, билетов до Екатеринбурга и компенсацию морального вреда. Всего 69,8 тысячи рублей. Суд требования удовлетворил, сократив выплаты на 5 тысяч. Но ответчик МВД с вердиктом не согласился и подал апелляцию.

- Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, сочла, что наличие причинно-следственной связи между ненадлежащим оказанием ответчиком государственной услуги и заявленным истцом вредом установлено правильно, - сказали в пресс-службе облсуда. - Как следует из ответа Пограничного управления ФСБ, причиной ограничения в пропуске через госграницу несовершеннолетнего явилась ошибка, допущенная органом, выдавшим документ. Ошибка была допущена в ходе оказания подразделениями МВД России по вопросам миграции государственной услуги, предполагающей надлежащие оформление выдаваемых официальных документов.

Решение оставлено без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU