В Екатеринбурге монтажник ради жены и детей ограбил дорогой коттедж
Полиция Екатеринбурга раскрыла ограбление дорогого частного дома на улице Зеленогорская. Хозяин коттеджа заявил о пропаже наручных часов и ювелирных украшений, хранившихся в одной из комнат.
Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, который устанавливал в особняке камеры наблюдения и сигнализацию. Свою вину рабочий признал, рассказав, что украденное продал, а вырученными деньгами хотел улучшить финансовое положение семьи. У мужчины есть жена и двое детей.
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
- С конца марта по настоящее время задержанный осуществлял работы по своей специальности в доме потерпевшего. При этом он имел доступ к различным помещениям и комнатам. Через некоторое время он обнаружил в доме и похитил часы и несколько ювелирных изделий. В последствии он сдал их в ломбард, - рассказали в отделении по связям по СМИ УМВД по Екатеринбургу.
За все драгоценности мужчина получил около 240 тысяч рублей, в то время как их настоящая стоимость оценивается в два миллиона.
- Я раскаиваюсь и постараюсь возместить ущерб. Хотел бы встретиться и поговорить с хозяином дома, - сказал монтажник.
На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит до 10 лет колонии. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU