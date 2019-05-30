В Екатеринбурге монтажник ради жены и детей ограбил дорогой коттедж

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-30T10:17:57+03:00

Мужчина хотел, чтобы его близкие ни в чем не нуждались, и вынес из особняка украшения на два миллиона рублей

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Полиция Екатеринбурга раскрыла ограбление дорогого частного дома на улице Зеленогорская. Хозяин коттеджа заявил о пропаже наручных часов и ювелирных украшений, хранившихся в одной из комнат.

Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, который устанавливал в особняке камеры наблюдения и сигнализацию. Свою вину рабочий признал, рассказав, что украденное продал, а вырученными деньгами хотел улучшить финансовое положение семьи. У мужчины есть жена и двое детей.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

- С конца марта по настоящее время задержанный осуществлял работы по своей специальности в доме потерпевшего. При этом он имел доступ к различным помещениям и комнатам. Через некоторое время он обнаружил в доме и похитил часы и несколько ювелирных изделий. В последствии он сдал их в ломбард, - рассказали в отделении по связям по СМИ УМВД по Екатеринбургу.

За все драгоценности мужчина получил около 240 тысяч рублей, в то время как их настоящая стоимость оценивается в два миллиона.

- Я раскаиваюсь и постараюсь возместить ущерб. Хотел бы встретиться и поговорить с хозяином дома, - сказал монтажник.

На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит до 10 лет колонии. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU