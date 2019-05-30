На Ural Music Night выступят рэп-исполнители Хаски и «ГРОТ»

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-30T09:52:08+03:00

Они дадут концерт на одной площадке с ЛСП

Изменить размер текста: A A

На фестивале Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 28 июня, выступят рэп-исполнители Хаски и «ГРОТ». Они дадут концерт на площадке «Башня Исеть», где ранее анонсировали выход белорусского певца ЛСП.

– Исполнителя из Улан-Удэ Хаски сразу выделили за мрачные тексты, полные метафор в духе Владимира Сорокина, – рассказали организаторы фестиваля. – Группу «ГРОТ» составляют два рэпера – Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко. Коллектив появился в 2009 году в Омске, свои песни они посвящают борьбе с общественными пороками.

Также на «Башне Исеть» выступят представители уральского хип-хопа: ШУММ, БИТYM, CREW, БРАЗИС, Белая Кость, Аяччо, El Mashe и Foresterz Band. А на других площадках Ural Music Night – их будут более сотни, дадут концерты Litlle Big, Maruv, Shortparis, JazzRausch BigBand, РИТА DAKOTA, Grupo Fantasma, Иван Бессонов, «Эпидемия», «Запрещенные барабанщики», Максим Свобода, «Ромарио», Bohemian Bards и джазовые музыканты Андрей Кондаков, Владимир Волков и Гарий Багдасарьян. Всего на фестивале сыграют 2500 музыкантов.

Также организаторы планируют поехать в гастрольный тур по нескольким городам миллионникам с 3 по 5 июня. Концертом в Кольцово традиционно открывают фестиваль, так что его организуют в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU