2019-05-30T09:32:10+03:00
Общество

Компания «Балтика» удостоена восьми наград за качество продукции

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Год за годом компания поддерживает свой статус. Фото: предоставлено компанией "Балтика"Год за годом компания поддерживает свой статус. Фото: предоставлено компанией "Балтика"
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По итогам XVI Ежегодного Фестиваля качества пива, вино-водочной и безалкогольной продукции, проведенного в Екатеринбурге, напитки, выпускаемые пивоваренной компанией «Балтика», были удостоены восьми наград.

Организатором фестиваля стал Центр «Гарантия качества» при поддержке Министерства Агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей, Администрации Екатеринбурга. Главное направление фестиваля в этом году — выявление и пропаганда лучшей продукции по показателям экологической безопасности и потребительским свойствам, повышение конкурентоспособности предприятий.

- Участие в фестивале помогает лучше узнать рынок, познакомиться с конкурентами, обменятся опытом. Такой формат общения позволяет по-новому взглянуть на производимую продукцию и улучшить ее. Подобные мероприятия поддерживают стремление совершенствоваться и стремиться к большему. Ведь ключевой приоритет компании «Балтика» — поставлять высококачественную продукцию, которая нравится потребителям, — делится впечатлениями Мария Коробейникова, старший бренд-менеджер группы по развитию регионального портфеля ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group.

ИСТОЧНИК KP.RU

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