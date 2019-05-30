2019-05-30T09:17:28+03:00
Общество

Урал «штурмуют» туристы из Китая

Поток в этом году вырастет в два раза
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Гости из Поднебесной все чаще посещают ЕкатеринбургГости из Поднебесной все чаще посещают ЕкатеринбургФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбург и Свердловскую область все чаще посещают туристы из Китая. В этом году поток жителей из Поднебесной, по оценкам специалистов, вырастет в два раза по сравнению с 2018 годом.

Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с активным продвижением туристического и делового потенциала региона.

- При поддержке губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область проводит масштабные международные мероприятия и участвует в них на выезде, - рассказывают в департаменте информационной политики региона.

В министерстве инвестиций и развития Свердловской области, в прошлом году для нескольких сотен туристов из Китая провели специальные экскурсионные программы. В новом сезоне сформированы туры для десятков групп из КНР, которые посетят не только Екатеринбург, их направят в Невьянский район, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Ожидается, что в этом году Средний Урал посетят больше 200 тысяч туристов из Китая. В 2017 году через аэропорт Кольцово в страну въехали и выехали 87 тысяч граждан Поднебесной, а в 2018 году – уже 106 тысяч жителей Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При поддержке ЕВРАЗа школьники Нижнего Тагила и Качканара придумали проекты для улучшения жизни в городах
«Решили отметить День рождения»: в серовском такси поймали компанию под психотропами
Ставок больше нет: в Екатеринбурге накрыли подпольное казино с картами, фишками и рулеткой
В реках на северном Урале нашли опасные металлы
Свердловчанка засудила МВД за ошибку в паспорте, из-за которой ее не пустили в Турцию
Сформирована рабочая группа по обсуждению нового места для храма святой Екатерины
Девять из десяти корпоративных клиентов УБРиР страхуют бизнес-карты
В Екатеринбурге монтажник ради жены и детей ограбил дорогой коттедж
На Ural Music Night выступят рэп-исполнители Хаски и «ГРОТ»
Компания «Балтика» удостоена восьми наград за качество продукции
И снова здравствуйте: в «Кольцово» возвращается авиакомпания, летающая в Салоники
Холдинг «РЖД» начал продажу «невозвратных» билетов на поезд Казань – Новый Уренгой