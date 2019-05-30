Урал «штурмуют» туристы из Китая

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-30T09:17:28+03:00

Поток в этом году вырастет в два раза

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Екатеринбург и Свердловскую область все чаще посещают туристы из Китая. В этом году поток жителей из Поднебесной, по оценкам специалистов, вырастет в два раза по сравнению с 2018 годом.

Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с активным продвижением туристического и делового потенциала региона.

- При поддержке губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область проводит масштабные международные мероприятия и участвует в них на выезде, - рассказывают в департаменте информационной политики региона.

В министерстве инвестиций и развития Свердловской области, в прошлом году для нескольких сотен туристов из Китая провели специальные экскурсионные программы. В новом сезоне сформированы туры для десятков групп из КНР, которые посетят не только Екатеринбург, их направят в Невьянский район, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Ожидается, что в этом году Средний Урал посетят больше 200 тысяч туристов из Китая. В 2017 году через аэропорт Кольцово в страну въехали и выехали 87 тысяч граждан Поднебесной, а в 2018 году – уже 106 тысяч жителей Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU