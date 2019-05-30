2019-05-30T09:24:12+03:00
Общество

И снова здравствуйте: в «Кольцово» возвращается авиакомпания, летающая в Салоники

Рейсы на греческий курорт начнут выполняться с 1 июня
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Выполнять полеты будет авиакомпания EllinairВыполнять полеты будет авиакомпания EllinairФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово» возобновляются рейсы в Салоники. Полеты на греческий курорт, расположенный в заливе Термаикос Эгейского моря, начнут выполняться с 1 июня два раза в неделю.

- Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 6.35 по суббота и на 6.00 по средам. Время в пути составит 4 часа 50 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 в 180-кресельной компоновке и Airbus A319 вместимостью 144 пассажира, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Выполнять полеты будет авиакомпания Ellinair, которая до октября прошлого года уже выполняла рейсы по данному маршруту. Направление пользуется популярностью у уральцев: объем перевозок в Салоники по итогам 2018 года превысил 10 тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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