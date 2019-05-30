Холдинг «РЖД» начал продажу «невозвратных» билетов на поезд Казань – Новый Уренгой

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-30T09:00:47+03:00

В каждом поезде по «невозвратному» тарифу предоставляется около 10% мест от их общего количества Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 28 мая открылась продажа билетов по «невозвратному» тарифу на поезд №377/378 Казань – Новый Уренгой (через Екатеринбург). Пассажиры могут отправиться в поездку по новому тарифу, начиная с 25 августа.

В каждом поезде по «невозвратному» тарифу предоставляется около 10% мест от их общего количества. В поезде №377/378 эти места продаются в вагон №4. При этом пассажиры могут выбрать подходящий тариф на этапе покупки. По сравнению со стандартным тарифом «невозвратные» билеты стоят в среднем до 20% дешевле.

Оформить билеты по новому тарифу можно в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания, на сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, «невозвратный» тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета). Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге. В такой ситуации, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств.

Продажи первых «невозвратных» билетов начались 20 января 2019 года на поезда № 739/740 Москва – Воронеж и № 25/26 Москва – Ижевск отправлением с 19 апреля. В настоящий момент такие билеты доступны пассажирам 10-ти поездов, курсирующих по 9-ти маршрутам. Полный список направлений указан на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU